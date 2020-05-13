Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 16 425 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умерли 439 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 716 человек.

Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

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На амбулаторном лечении 11 241 пациент, из них 925 детей и 2 637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 184 человека, из них 205 детей и 571 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Коронавирус в Украине по областям

Винницкая область — 628 случаев;

Волынская область — 510 случаев;

Днепропетровская область — 773 случая;

Донецкая область — 102 случая;

Житомирская область — 530 случаев;

Закарпатская область — 764 случая;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1144 случая;

Кировоградская область — 428 случаев;

г. Киев — 1960 случаев;

Киевская область — 1049 случаев;

Львовская область — 870 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 680 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1045 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1028 случаев;

Харьковская область — 672 случая;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 196 случаев;

Черновицкая область — 2444 случая;

Черкасская область — 346 случаев;

Черниговская область — 79 случаев.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.