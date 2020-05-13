В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

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— Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать: остановить общественный транспорт можно за один день. А вот, чтобы полностью восстановить его работу, — нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно, — отметил Кличко.

Ранее Факты ICTV писали, что Виталий Кличко обратится к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.