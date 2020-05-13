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Факти / Україна / Суспільство

Київ готовий відновити роботу громадського транспорту: Кличко назвав дату

У Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це буде відбуватися поступово.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

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– Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Але, треба розуміти: зупинити громадський транспорт можна за один день. А ось, щоб повністю відновити його роботу, потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово, – зазначив Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що Віталій Кличко звернеться до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

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