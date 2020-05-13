Почти 300 украинцев вернулись спецрейсами из Амстердама и Афин

За прошедшие сутки аэропорт Борисполь принял два авиарейса, на которых находились 287 граждан.

Спецрейсы прибыли из Амстердама и Афин.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

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По их информации, лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все пассажиры установили мобильное приложение Дія вдома и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Напомним, 13 мая 109 украинцев вылетели спецрейсом из Стамбула в Киев. Также на борту находятся 18 иностранцев, которые имеют право проживания в Украине.