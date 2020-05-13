109 украинцев вылетели спецрейсом из Стамбула в Киев. Также на борту находятся 18 иностранцев, которые имеют право проживания в Украине.

В частности, в Украину эвакуируют студентов, легкоатлетов и украинцев, которые проходили лечение в Турции.

— Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажира — Тайсон, Фанни и Габриэль. Желаем всем спокойного возвращения домой. Берегите себя и будем все здоровы! – говорится в сообщении Генерального консульства Украины в Стамбуле.

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Более 100 украинцев вылетели спецрейсом из Турции / 5 фотографий

Напомним, 12 мая авиакомпания МАУ анонсировала еще несколько рейсов для возвращения украинцев домой. На каждом из направлений зафиксировано единую стоимость билета.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле