Майже 300 українців повернулися спецрейсами з Амстердама і Афін

За минулу добу аеропорт Бориспіль прийняв два авіарейси, на яких перебували 287 громадян.

Спецрейси прибули з Амстердама і Афін.

В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Читайте: 200 українських заробітчан спецрейсом вилетіли до Фінляндії

За їх інформацією, осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі пасажири встановили мобільний додаток Дія вдома і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Нагадаємо, 13 травня 109 українців вилетіли спецрейсом зі Стамбула до Києва. Також на борту перебувають 18 іноземців, які мають право проживання в Україні.