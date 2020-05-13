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Факти / Україна

Майже 300 українців повернулися спецрейсами з Амстердама і Афін

За минулу добу аеропорт Бориспіль прийняв два авіарейси, на яких перебували 287 громадян.

Спецрейси прибули з Амстердама і Афін.

В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

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За їх інформацією, осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі пасажири встановили мобільний додаток Дія вдома і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Нагадаємо, 13 травня 109 українців вилетіли спецрейсом зі Стамбула до Києва. Також на борту перебувають 18 іноземців, які мають право проживання в Україні.

Джерело: Держприкордонслужба

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