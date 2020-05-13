В Хмельницкой области мужчина после проведенного теста на коронавирус, который показал положительный результат, ходил на работу.

Житель Староконстантинова вышел на работу, несмотря на то, что он был на больничном.

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Об этом сообщил мэр города Николай Мельничук.

— Мужчина с коронавирусом сознательно или бессознательно, имея температуру, пошел на производство и подверг риску своих коллег, — рассказал Мельничук.

По словам мэра Староконстантинова, сейчас больна коронавирусом и родственница зараженного, которая находится в тяжелом состоянии в инфекционном отделении областной больницы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Минздраве планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19. А в ближайшие дни утвердят алгоритм ИФА-тестирования, которое определяет уровень антител к возбудителю коронавиуса в организме человека.