PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На Хмельнитчине мужчина вышел на работу, зная, что болен коронавирусом

В Хмельницкой области мужчина после проведенного теста на коронавирус, который показал положительный результат, ходил на работу.

Житель Староконстантинова вышел на работу, несмотря на то, что он был на больничном.

Читайте: У двух работников Хмельницкой АЭС подтвердили коронавирус

Об этом сообщил мэр города Николай Мельничук.

— Мужчина с коронавирусом сознательно или бессознательно, имея температуру, пошел на производство и подверг риску своих коллег, — рассказал Мельничук.

По словам мэра Староконстантинова, сейчас больна коронавирусом и родственница зараженного, которая находится в тяжелом состоянии в инфекционном отделении областной больницы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Минздраве планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19. А в ближайшие дни утвердят алгоритм ИФА-тестирования, которое определяет уровень антител к возбудителю коронавиуса в организме человека.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка