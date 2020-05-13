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Факти / Україна / Суспільство

На Хмельниччині чоловік вийшов на роботу, знаючи, що хворий на коронавірус

У Хмельницькій області чоловік після проведеного тесту на коронавірус, який показав позитивний результат, ходив на роботу.

Мешканець Старокостянтинова вийшов на роботу, попри те, що він був на лікарняному.

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Про це повідомив мер містечка Микола Мельничук.

 – Чоловік з коронавірусом свідомо або несвідомо, маючи температуру, пішов на виробництво та наразив своїх колег, – розповів Мельничук.

За словами мера Старокостянтинова, наразі хвора на коронавірус і родичка зараженого, яка перебуває у тяжкому стані в інфекційному відділені обласної лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що у МОЗ планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19. А найближчими днями затвердять алгоритм ІФА-тестування, яке визначає рівень антитіл до збудника коронавірусу в організмі людини.

Джерело: УНІАН

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