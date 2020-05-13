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Факти / Україна / Суспільство

Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища

Під Херсоном поряд зі сміттєзвалищем правоохоронці виявили 25 заробітчан із Мукачево Закарпатської області.

Сім’ї, у яких проживає 18 дорослих та семеро дітей віком від 2 до 12 років, приїхали на південь країни на заробітки: вони збирали та сортували сміття. Поряд зі сміттєзвалищем вони організували собі домівки.

– Жили поруч зі сміттєзвалищем у халабудах, де немає ні світла, ні води, ні будь-яких елементарних умов для проживання малюків, – повідомила Нацполіція Херсонської області.

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За словами місцевих правоохоронців, заробітчани та їхні діти мали дуже занедбаний вигляд, стан здоров’я малюків плануюють перевірити у лікарнях.

  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
  • Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища
Під Херсоном 18 заробітчан з дітьми жили біля звалища / 3 фотографии

Нині поліція встановлює законність перебування та працевлаштування заробітчан.

Нагадаємо, раніше ми писали, на яких умовах українські заробітчани їздять працювати за кордон під час карантину.

Джерело: Нацполіція

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