109 українців вилетіли спецрейсом зі Стамбула до Києва. Також на борту перебувають 18 іноземців, які мають право проживання в Україні.

Зокрема, в Україну евакуюють студентів, легкоатлетів та українців, які проходили лікування в Туреччині.

– Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотириногих пасажира – Тайсон, Фанні і Габріель. Бажаємо всім спокійного повернення додому. Бережіть себе і будьмо всі здорові! – йдеться в повідомленні консульства.

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Понад 100 українців вилетіли спецрейсом з Туреччини / 5 фотографий

Нагадаємо, 12 травня авіакомпанія МАУ анонсувала ще кілька рейсів для повернення українців додому. На кожному з напрямків зафіксовано єдину вартість квитка.

Джерело: Генеральне консульство України в Стамбулі