Ослабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

С 11 апреля некоторый бизнес получит право на работу в условиях карантина.
Об этом заявил Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
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С 11 мая возобновят работу:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
- музеи, библиотеки;
- тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы.
Они будут работать при условии четких правил соблюдения санитарных норм.
Кроме этого, рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания.
— В то же время, местные власти могут ограничивать их работу, и закрывать учитывая ситуацию, которая сложилась в городе и регионе, — говорит Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров собрался 4 мая на внеочередное заседание. На нем примут некоторые послабления карантина в Украине.