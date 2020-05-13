Пожежа у Раді: загорівся пульт нардепа Слуги народу Ткаченка

У народного депутата від Слуги народу Максима Ткаченка загорівся пульт під час засідання Верховної Ради.

Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин.

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– Загорілася зелена кнопка Максима Ткаченко. Уже залізо не витримує турборежим, – написав депутат Антон Поляков.

Про пожежу також написав у своєму Telegram депутат Олександр Качура.

– У нардепа від Слуги народуМаксима Ткаченка загорівся пульт прямо під час голосування. Пішов дим. У залі товкучка. Оголошено перерву на 30 хвилин. А я говорив вранці Стефанчуку про запах горілої проводки, – написав нардеп.

Через десять хвилин перерви, Разумков продовжив засідання, заявивши, що технічна несправність пульта була виправлена.

Як писали Факти ICTV, влітку 2019 року у Раді заявили про впровадження нової системи голосування Рада-4. У ній кнопка реагуватиме на відбиток пальця народного депутата, а не тепло руки, як нині.

Але станом на травень 2020 року – Раду-4 так і не впровадили.

Джерело: Антон Поляков

Відео: Антон Поляков, Олександр Качура