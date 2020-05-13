Массового закрытия банков не будет. Для чего приняли закон о банках

13 мая Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов.

В народе этот документ больше известен как “банковский закон”, который направлен лишь на то, чтобы предотвратить возвращение банков их экс-владельцам. И за время своего существования он успел обрасти многими мифами и неточностями.

Факты ICTV рассказывают, на что направлен законопроект и чего ожидать после его принятия.

Основные направления банковского законопроекта

Стоит начать с того, о чем всем уже давно хорошо известно — невозможность возврата банков их экс-владельцам. Именно это выходило в хедлайны многих изданий.

Действительно, законопроект №2571-д вносит определенные механизмы для предотвращения подобного, однако даже без него возврат таких банков, как Приватбанк, экс-владельцам был невозможен.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, закон О системе гарантирования вкладов физических лиц содержит норму, которая не позволяет владельцам национализированных банков требовать компенсацию за проведенную процедуру или возвращение финансового учреждения.

Суть законопроекта в другом — сделать невозможной остановку процедуры ликвидации банка по решению суда.

— Представим, что банк становится неплатежеспособным и выводится с рынка. Что дальше? Вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть его себе. Также он не сможет восстановить работу банка, — сообщает пресс-служба Нацбанка.

Шквал критики охватил именно это решение, ведь создается впечатление, что акционеры банка не смогут обжаловать решение о ликвидации в суде.

По мнению НБУ, принятие законопроекта не означает, что у владельцев банков не останется инструментов для того, чтобы защитить себя от “произвольных действий”.

По-прежнему такой человек может обратиться в суд, где должен доказать свою правоту, а также наличие капитала до начала вывода с рынка.

В таком случае суд будет искать международного аудитора. Его задача — опровергнуть или подтвердить наличие капитала, о котором говорит владелец банка.

Однако ликвидацию банка все равно не будут останавливать. Владелец сможет вернуть потерянный капитал и претендовать на моральную компенсацию.

В комментарии Фактам ICTV юридический консультант Александр Мироненко рассказал, что законопроект призван упростить контроль за деятельностью банков. Ведь до сих пор это была достаточно сложна процедура.

— НБУ, Фонду гарантирования вкладов, Нацкомиссии по ценным бумагам и Минфину будет проще контролировать деятельность банков, чтобы не произошло такой ситуации, которая была с Приватбанком… Недопустимо, чтобы банк выдавал самому себе кредиты, а потом просто “схлопнулся”, — говорит Мироненко.

Необходимость законопроекта

Сейчас у этого законопроекта есть несколько плюсов. Во-первых, уже неоднократно говорили о том, что его принятие является одним из условий МВФ для получения новой программы кредитования, которая так необходима Украине. Особенно в условиях глобального экономического кризиса.

Так, в интервью изданию Handelsblatt премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект важен для доверия к Украине.

— Теперь очередь за парламентом. Это условие для кредита МВФ. И тогда возврат банка или компенсация в миллиарды долларов предыдущим владельцам будет невозможной. Это важно для доверия к Украине, — сказал глава правительства.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что без соответствующего закона переговоры с Международным валютным фондом вести просто невозможно.

— Одним из условий для продолжения сотрудничества с МВФ действительно является этот банковский законопроект, который не позволяет возвращать предыдущим владельцам ранее национализированные банки. И регулирует вопросы возмещения убытков в случае, если суд признал, что владельцы банков понесли убытки… Важно обезопасить государственный бюджет от неожиданных потерь, — рассказал Фактам ICTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Во-вторых, это позволит точно убрать так называемые зомби-банки с рынка. Это означает, что банки, которые вывели с рынка из-за неплатежеспособности, больше не смогут вернуться.

— Пока банк ликвидируют или национализируют, государство выступает гарантом для вкладчиков и оно несет убытки. Законопроект нацелен и на то, чтобы тратили меньше денег налогоплательщиков на контроль за банками и их работой, — говорит юрконсультант.

В большинстве стран нет опции восстановления банка, который обанкротился. И это правильно, ведь такие финучреждения создают дополнительные риски для государства и вкладчиков. Только представьте, что у людей будет возможность понести деньги в банк, который давно обанкротился.

Также документ уточняет определенные нормы, благодаря которым проблемные банки смогут выявлять на ранних стадиях. Это, в свою очередь, позволит выводить их с рынка с небольшими потерями и сохранить их активы.

— Принятие проекта закона в его нынешнем виде может быть компромиссным вариантом. В нем есть определенные ограничения, которые, по моему мнению, немного выходят за рамки законодательства Украины, но он абсолютно необходим для того, чтобы не были нанесены очень большие убытки государственному бюджету, — говорит Пендзин.

Мифы о проекте закона



Конечно, вместе с законопроектом появились и его противники, которые начали трактовать изложенное в нем по-своему. Из-за этого появилось много мифов о документе.

Например, одним из таких искажений стало то, что проект закона нарушает право собственности. Хотя, как указано выше, у владельцев банка осталась возможность обратиться в суд и требовать компенсацию, если удастся доказать, что начало процедуры ликвидации финучреждения было незаконным.

Существуют опасения и по поводу того, что после принятия законопроекта №2571-д в НБУ начнут массово уничтожать банки.

Однако и здесь противники изменений неправы. Документ не вносит изменения в условия для начала ликвидации банка. Среди них остаются:

невозможность возврата денег вкладчикам;

уменьшение капитала;

потеря ликвидности.

По словам Мироненко, банки могут обратиться в суд, чтобы контролировать правомерность действий различных органов.

— Не будет никакого “рэкета”. Банк может пойти в суд и оспорить решение, предоставить свои доказательства и т. д… Есть четкая карта, по которой будут выстраивать дела. У банков будет больше возможностей себя защитить, но у них пропадет возможность “забрать у государства лишнее”, — объясняет юрконсультант.

Расширения полномочий Нацбанка опасаются и из-за введения так называемого профессионального суждения. Однако оно лишь облегчает реализацию полномочий НБУ, существующих на данный момент.

— Профессиональное суждение имеют европейские центральные банки. Оно зафиксировано в Евродирективе CRD IV. НБУ должен иметь эту опцию, если Украина продолжает двигаться в Евросоюз, — говорят в Национальном банке.

Также довольно часто можно услышать разговоры о неконституционности соответствующего законопроекта. Говорят, что он нарушает ч. 1 ст. 129 (равенство всех участников судебного процесса перед законом и судом) и ст. 58 (законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица).

Конечно, и здесь у многих людей есть своя трактовка законов, но окончательное решение о конституционности того или иного закона остается за КСУ. А он пока не предоставил выводов о том, что законопроект №2571-д не соответствует Конституции.

Опыт в мире

В большинстве стран мира нет практики возвращения на рынок банков, в отношении которых начата процедура ликвидации.

Директивы Европарламента и Евросовета, регулирующие ликвидацию, оздоровление, деятельность кредитных учреждений, не предусматривают их восстановление после начала ликвидации.

Это касается и тех случаев, когда суд признает решение о начале вывода банка с рынка незаконным.

— Международный опыт показывает, если отменяется решение о ликвидации банка, что нанесло ущерб владельцам, защита их прав ограничивается компенсацией, но не восстановлением работы банка, который был ликвидирован и выведен с рынка. Очевидно, такая практика направлена ​​на достижение разумного баланса между интересами отдельных лиц, общества и государства, — говорит председатель Совета НАБУ Роман Шпек.

В то же время в мире есть ряд инструментов, которые применяются, если неплатежеспособности банка не удается избежать. Среди них — продажа бизнеса и передача части активов в управление другой компании.

На самом деле, и в Украине нет механизма восстановления деятельности банка, по которому начали процедуру ликвидации. Это касается и решения суда, по которому определенная ликвидация признается незаконной.

Однако “возрождение” банков было возможным через определенные “пробелы” в законодательстве. Теперь же подобные кредитные учреждения точно будут исчезать.

То есть законопроект не создан для того, чтобы предоставить НБУ “безграничную власть” или ухудшить жизнь банкам и их клиентам. Наоборот, принятие проекта закона будет способствовать тому, чтобы росло доверие клиентов и инвесторов к банковской системе Украины.

Владислав Бомбела