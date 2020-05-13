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Факты / Украина / Политика

Рада запретила начислять штрафы и пени по кредитам в карантин — законопроект

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

За законопроект №3227 проголосовало 278 депутатов на внеочередном заседании 13 мая.

Законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о продлении блокировки российских интернет-ресурсов.

Источник: Верховная Рада

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