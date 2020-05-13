Запрет на Вконтакте и Одноклассники: Рада собралася на внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о продлении блокировки российских интернет-ресурсов.

Соответствующее заявление от Разумкова прозвучало во время внеочередного пленарного заседания.

На нем должны рассмотреть постановление №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продолжении блокирования российских социальных сетей и сайтов.

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Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и депутат от Голоса Роман Лозинський.

Российские социальные сети и интернет-сервисы, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, заблокированы с 16 мая 2017 года. Запрет действует до 15 мая 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети Вконтакте и Одноклассники и другие сайты.