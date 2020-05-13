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Факти / Україна / Політика

Рада заборонила нараховувати штрафи і пені за кредитами у карантин – законопроект

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину.

За законопроект №3227 проголосувало 278 депутатів на позачерговому засіданні 13 травня.

Законопроект спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину штрафів і пені за кредитами.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання для розгляду питання про продовження блокування російських інтернет-ресурсів.

Джерело: Верховна Рада

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