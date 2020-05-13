У Києві за добу ще 30 людей захворіли на коронавірус. Станом на 13 травня 2020 року у столиці підтвердили 1 960 випадків Covid-19.

Загалом одужали 169, померли – 40.

За добу захворіли:

7 жінок віком від 21 до 82 років;

9 чоловікiв від 39 до 81 року;

3 дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв й 1 хлопчик, якому 13 років.

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Нагадаємо, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 425 осіб, померли 439 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 716.