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Факти / Україна

У Києві зменшилась кількість нових випадків Covid-19, за добу захворіло 30 осіб

У Києві за добу ще 30 людей захворіли на коронавірус. Станом на 13 травня 2020 року у столиці підтвердили 1 960 випадків Covid-19.

Загалом одужали 169, померли – 40.

За добу захворіли:

  • 7 жінок віком від 21 до 82 років;
  • 9 чоловікiв від 39 до 81 року;
  • 3 дівчинки віком 8, 9 та 14 рокiв й 1 хлопчик, якому 13 років.

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Нагадаємо, станом на 13 травня на коронавірус в Україні захворіли 16 425 осіб, померли 439 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 716.

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