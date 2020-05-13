Украина рассчитывает на $10 млрд финансовой помощи в 2020 году

Украина рассчитывает на около $10 млрд финансовой поддержки от различных финансовых институтов в 2020 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Объем средств, которые должны поступить в этом году, превышает $10 млрд финансовой поддержки от различных финансовых институтов и международных финансовых организаций. Это МВФ, европейские структуры, ЕС и страны-партнеры, — сказал премьер.

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Также Шмыгаль отметил, что чаще всего выделение финансов зависит от договоренности с Международным валютным фондом.

Если Украина получит указанные средства, то в 2020 году экономика вырастет на 7%.

Ранее Факты ICTV сообщали, что меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ может быть подписан уже до конца мая.