Україна розраховує на $10 млрд фінансової допомоги у 2020 році

Україна розраховує на близько $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інституцій у 2020 році.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Обсяг коштів, які повинні надійти цього року, перевищує $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інституцій та міжнародних фінансових організацій. Це МВФ, європейські структури, ЄС і країни-партнери, – сказав прем’єр.
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Також Шмигаль зазначив, що найчастіше виділення фінансів залежить від домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Якщо Україна отримає зазначені кошти, то у 2020 році економіка зросте на 7%.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що меморандум про співпрацю між Україною та МВФ може бути підписаний уже до кінця травня.