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Факти / Україна / Політика

Україна розраховує на $10 млрд фінансової допомоги у 2020 році

Україна розраховує на близько $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інституцій у 2020 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

 – Обсяг коштів, які повинні надійти цього року, перевищує $10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інституцій та міжнародних фінансових організацій. Це МВФ, європейські структури, ЄС і країни-партнери, – сказав прем’єр.

Читайте: Україна може отримати перший транш МВФ до кінця місяця – Шмигаль

Також Шмигаль зазначив, що найчастіше виділення фінансів залежить від домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Якщо Україна отримає зазначені кошти, то у 2020 році економіка зросте на 7%.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що меморандум про співпрацю між Україною та МВФ може бути підписаний уже до кінця травня.

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