Витренко заявил об увольнении из Нафтогаза: Мою должность сокращают

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что получил предупреждение о сокращении его должности.

Должен уволится через два месяца, написал он у себя на Facebook.

— Меня только формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят с Нафтогаза. Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем с превосходящими силами соперника — вынужден снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации, — написал он.

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Он назвал причину увольнения — сейчас не является приоритетом эффективную защиту интересов Украины в отношениях с Газпромом.

— Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине, — обьяснил Витренко.

Он объяснил, почему сделал следующие выводы.

— Наша команда нанесла такое поражения Газпрому, России, режиму Путина, не удивительно, что мы для них давно как кость в горле. Речь идет о Стокгольмском арбитраже, где мы отбили требования Газпрома на сумму более $80 млрд. и на фоне потребовали компенсацию в размере $5 млрд, — добавил исполнительный директор Нафтогаза.

Как писали Факты ICTV, во время переговоров по газу в Париже исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко спорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Путин сыпал деталями на тему украинской-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки, потому что хочет показать себя как человека, который знает, о чем говорит.

Источник: Юрий Витренко