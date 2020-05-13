Вітренко заявив про звільнення з Нафтогазу: Мою посаду скорочують

Виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що отримав попередження про скорочення його посади.

Має звільнитись через два місяці, написав він у себе на Facebook.

– Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з Нафтогазу. Оскільки постійно доводиться боротися з дезінформацією, причому з переважаючими силами суперника – змушений знову вдатися до радикальної відкритості і викласти тут своє бачення ситуації, – написав він.

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Він назвав причину звільнення – нині не є пріоритетом ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом.

– Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема з її причинами в газовому секторі. Виходить, є інші пріоритети, які, на жаль, стали бар’єром на шляху зближення з Європою, зміни правил всередині країни на європейські, примушення Росії грати за цивілізованими правилами по відношенню до України, – пояснив Вітренко.

Він пояснив, чому зробив такі висновки.

– Наша команда завдала такої поразки Газпрому, Росії, режиму Путіна, що не дивно, що ми для них давно як кістка в горлянці. Мова йде про Стокгольмський арбітраж, де ми відбили вимоги Газпрому на суму більше $80 млрд і натомість витребували компенсацію на суму $5 млрд,- додав виконавчий директор Нафтогазу.

Як писали Факти ICTV, під час переговорів щодо газу в Парижі виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко сперечався з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, Путін сипав деталями на тему українсько-російських газових відносин, знав усі суми і ставки, тому що хоче показати себе як людину, яка знає, про що говорить.

Джерело: Юрій Вітренко