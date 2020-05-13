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Факты / Украина

За невыплату зарплат медикам грозит уголовная ответственность — Аваков

Невыплата заработных плат медикам влечет за собой уголовную ответственность. При необходимости, можно провести расследование, чтобы выяснить, почему не все получили обещанные средства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Действующее законодательство предусматривает, что если есть невыплата зарплаты людям или задержка — это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов.

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Со своей стороны, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что медики 18 областей уже получили заработные платы с надбавками в 300%, а в шести регионах еще ищут причины задержки выплат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что главы ОГА могут остаться без зарплаты, если не погасят задолженность перед врачами.

Источник: МВД

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