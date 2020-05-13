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Факти / Україна

За невиплату зарплат медикам загрожує кримінальна відповідальність – Аваков

Невиплата заробітних плат медикам тягне за собою кримінальну відповідальність. За необхідності, можна провести розслідування, щоб з’ясувати, чому не всі отримали обіцяні кошти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Чинне законодавство передбачає, що якщо є невиплата зарплати людям або затримка – це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків.

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Зі свого боку, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що медики 18 областей вже отримали заробітні плати з надбавками у 300%, а в шести регіонах ще шукають причини затримки виплат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що голови ОДА можуть залишитися без зарплати, якщо не погасять заборгованість перед лікарями.

Джерело: МВС

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