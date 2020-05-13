Запрет на Вконтакте и Одноклассники продлят — Офис президента

Президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети Вконтакте и Одноклассники и другие сайты.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

— Решение о продлении запрета для российских соцсетей и сайтов должны принять на заседании СНБО, после чего президент подпишет соответствующий указ, — говорят в ОП.

Читайте: Вконтакте и Одноклассники: разблокируют ли соцсети в Украине

В то же время, в офисе Зеленского не уточнили, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности.

Российские социальные сети и интернет-сервисы, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, заблокированы с 16 мая 2017 года.

Запрет действует до 15 мая 2020 года.

Как писали Факты ICTV, в СНБО готовят указ о введении санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц из РФ.