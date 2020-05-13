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Факти / Україна / Суспільство

Заборону на Вконтакте та Однокласники продовжать – Офіс президента

Президент Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі Вконтакте і Одноклассники та інші сайти.

Про це заявили в Офісі президента України.

– Рішення про продовження заборони для російських соцмереж і сайтів мають ухвалити на засіданні РНБО, після чого президент підпише відповідний указ, – кажуть в ОП.

Читайте: Вконтакте і Однокласники: чи розблокують соцмережі в Україні

Водночас, в офісі Зеленського не уточнили, коли саме відбудеться засідання Ради нацбезпеки.

Російські соціальні мережі та інтернет-сервіси, зокрема Mail.ru, ВКонтакте та Одноклассники, заблоковані з 16 травня 2017 року.

Заборона діє до 15 травня 2020 року.

Як писали Факти ICTV, у РНБО готують указ про запровадження санкцій щодо більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб з РФ.

Джерело: Укрінформ

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