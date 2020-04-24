СНБО готовит санкции против Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники

Украина планирует ввести санкции против российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, которые заблокированы с 16 мая 2017 года. СНБО готовит проект соответствующего решения.

— С целью применения ограничительных мер (санкций) и подготовки заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет министров, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по этому вопросу, — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о введении санкций против более чем 400 юридических и физических лиц.

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Этот вопрос находится на контроле президента Украины Владимира Зеленского. Его вынесут на заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое состоится в ближайшее время.

Напомним, что 16 мая 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В частности, ограничения касаются блокировки социальных сетей Вконтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекса.