На позачерговому засіданні парламенту 13 травня, яке розпочнеться о 10.00, народні депутати розглянуть 26 питань порядку денного.

Серед них – зміни до Податкового кодексу, удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, внесення змін до Регламенту Верховної Ради, а також Година запитань до уряду.

Читайте: Рада збереться на позачергове пленарне засідання 13 травня – порядок денний

Усі питання порядку денного:

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (№3329-д). Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д). Проект закону про внесення змін до закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування щодо усунення дискримінації за колом платників (№2166). Проект закону про оборонні закупівлі (№2398-д). Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні (№3415). Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оптимізації процедури розгляду законопроектів у другому читанні (№3313, 3313-1). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України (№3195). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі (№2679). Проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (№3383). Проект закону про внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (№2823). Проект закону про внесення змін до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати, члена Рахункової палати (№3354). Проект закону про управління побутовими та іншими відходами (№2207, 2207-1, 2207-2). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж (№2654). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (№3314). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України (№3105). Проект закону про внесення змін до Господарського кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби Covid-19 (№3297). Проект закону про внесення змін до закону Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (№2030). Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби Covid-19 (№3322). Проект закону про внесення змін до закону Про запобігання корупції щодо уточнення переліку суб’єктів декларування (№3355, 3355-1). Проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№3205, 3205-1). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 (№3377). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№2494). Проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни 1939-1945 років (№3431). Проект Постанови Верховної Ради України про організацію роботи Верховної Ради України (№3434). Година запитань до уряду. Доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ (відповідно до пункту 4 частини другої статті 51 закону Про Національний банк України).

До речі, Верховна Рада може відновити роботу у звичному режимі уже 19 травня.