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Факты / Украина

Зеленский: Принятие закона о банках — зеленый свет для миллиардов долларов

Верховная Рада разблокировала получение Украиной финансовой поддержки, когда приняла закон О совершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки — это миллиарды долларов США, — сказал глава государства в видеообращении.

В нем Зеленский также сообщил, что в Житомирской области спасатели ГСЧС потушили большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы.

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Кроме того, президент заявил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая.

— Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого, — сказал Зеленский.

Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла закон о банках во втором чтении.

За проголосовало 270 народных депутатов.

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