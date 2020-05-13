Зеленський: Ухвалення закону про банки – зелене світло для мільярдів доларів

Верховна Рада розблокувала отримання Україною фінансової підтримки, коли ухвалила закон Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США, – сказав голова держави у відеозверненні.

У ньому Зеленський також повідомив, що на Житомирщині рятувальники ДСНС загасили більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження усі пожежі у лісових масивах ліквідовано.

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Крім того, президент заявив, що другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня.

– Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада України ухвалила закон про банки у другому читанні.

За проголосувало 270 народних депутатів.