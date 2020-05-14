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Факты / Украина / Политика

Гладковскому увеличили сумму инкриминируемых убытков

Экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому по делу о злоупотреблениях в оборонном заказе в 2017 году Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила подозрение.

Увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,6 млн грн до 17,4 млн грн.

— Следствие установило, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды коммерческой структурой, доли в уставном капитале которой принадлежат его близким родственникам, — сообщили в САП.

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Напомним, 17 октября 2019 был задержан бывший экс-заместитель руководителя СНБО Украины Олег Гладковский после попытки выехать из страны. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением.

Источник: САП

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