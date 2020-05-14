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Факти / Україна / Політика

Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків

Екс-заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олегу Гладковському у справі щодо зловживань оборонним замовленням у 2017 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила підозру.

Збільшено суму інкримінованих збитків з 10,6 млн грн до 17,4 млн грн.

– Слідство встановило, що екс-чиновник використовував надану йому владу та службове становище з метою одержання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки в статутному капіталі якої належать його близьким родичам, –  повідомили у САП.

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Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року був затриманий колишній екс-заступник керівника РНБО України Олег Гладковський після спроби виїхати з країни. Йому інкримінували зловживання службовим становищем.

Джерело: САП

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