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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На что потратят транш от МВФ — объяснение главы НБУ

Украина сможет получить первый транш от Международного валютного фонда в конце мая — начале июня.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

— По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита, — пояснил Смолий.

Читайте: Получить $5 млрд от МВФ по программе stand-by легче, чем по EFF — Рашкован

До конца года МВФ может предоставить Украине до $3,5 млрд. Общая сумма программы, которая продлится полтора года, будет около $5 млрд.

Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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