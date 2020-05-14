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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На що витратять транш від МВФ – пояснення глави НБУ

Україна зможе отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду у кінці травня – на початку червня.

Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій.

– За попередньою домовленістю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту, – пояснив Смолій.

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До кінця року МВФ може надати Україні до $3,5 млрд. Загальна сума програми, що триватиме півтора року, буде близько $5 млрд.

Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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