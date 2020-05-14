Отримав майже мільйон компенсації за житло: екс-нардепу оголосили про підозру

Народний депутат України VIII скликання отримав повідомлення про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

Маючи власне житло у центрі Києва, підозрюваний протягом листопада 2014 року–серпня 2019 року отримав понад 928 тис. грн незаконної компенсації за користування номером у готелі Національний.

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– Слідство вважає, що у такий спосіб чиновник завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права — Управлінню справами Апарату Верховної Ради України. Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2018 року, – йдеться у повідомленні.

Такі дії екс-нардепа було кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України – Зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, 12 травня НАБУ закрило справу проти Юрія Гримчака, колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій. Йому інкримінували службового підроблення офіційних документів.