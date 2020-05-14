Следующий этап ослабления карантина в Украине планируется на 22 мая. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие именно ограничения снимут.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В частности разрешат:

проведение спортивных соревнований, но без зрителей;

работу общественного транспорта;

проведения ВНО;

работу детсадов;

также откроют гостиницы, кроме хостелов, но рестораны и спортзалы там не будут работать.

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Также Степанов добавил, что правительство примет четкий план, по которому будут проходить спортивные соревнования и будет работать транспорт и т.д.

Министр отметил, что ослабление карантина возможно только если строго придерживаться противоэпидемических мер — ношения масок, социального дистанцирования, дезинфекции рук.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.