Следующий этап ослабления карантина в Украине планируется на 22 мая. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие именно ограничения снимут.
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.
В частности разрешат:
- проведение спортивных соревнований, но без зрителей;
- работу общественного транспорта;
- проведения ВНО;
- работу детсадов;
- также откроют гостиницы, кроме хостелов, но рестораны и спортзалы там не будут работать.
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Также Степанов добавил, что правительство примет четкий план, по которому будут проходить спортивные соревнования и будет работать транспорт и т.д.
Министр отметил, что ослабление карантина возможно только если строго придерживаться противоэпидемических мер — ношения масок, социального дистанцирования, дезинфекции рук.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.