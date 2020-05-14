Наступний етап ослаблення карантину в Україні планується 22 травня. У Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які саме обмеження знімуть.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, дозволять:

проведення спортивних змагань, проте без глядачів;

роботу громадського транспорту;

проведення ЗНО;

роботу дитсадків;

також відкриють готелі, окрім хостелів, але ресторани та спортзали там не працюватимуть.

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Також Степанов додав, що уряд ухвалить чіткий план, за яким проходитимуть спортивні змагання та працюватиме транспорт тощо.

Міністр зазначив, що ослаблення карантину можливе, тільки якщо суворо дотримуватися протиепідемічних заходів – носіння масок, соціального дистанціювання, дезінфекції рук.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це буде відбуватися поступово.