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Факти / Україна

Транспорт, дитсадки та готелі: що запрацює після ослаблення карантину 22 травня

Наступний етап ослаблення карантину в Україні планується 22 травня. У Міністерстві охорони здоров‘я розповіли, які саме обмеження знімуть.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, дозволять:

  • проведення спортивних змагань, проте без глядачів;
  • роботу громадського транспорту;
  • проведення ЗНО;
  • роботу дитсадків;
  • також відкриють готелі, окрім хостелів, але ресторани та спортзали там не працюватимуть.

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Також Степанов додав, що уряд ухвалить чіткий план, за яким проходитимуть спортивні змагання та працюватиме транспорт тощо.

Міністр зазначив, що ослаблення карантину можливе, тільки якщо суворо дотримуватися протиепідемічних заходів – носіння масок, соціального дистанціювання, дезінфекції рук.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це буде відбуватися поступово.

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