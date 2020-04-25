Не успели переправить 5 детей: киевская клиника продавала младенцев за границу

Руководители одной из медицинских клиник в Киеве учавствовали в преступной схеме, целью которой была продажа новорожденных детей за границу.

Группа злоумышленников подыскивала в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

— Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около $50 тыс., из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла $15 тыс., услуги по фиктивному браку с иностранцами от $1000 — $1500, — сообщили правоохранители.

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Киевские следователи обнаружили в Соломенском районе столицы квартиру, где находились пятеро новорожденных детей от 2 до 6 недель. Пока злоумышленники решали вопросы об их перемещении через границу, за детьми наблюдали две женщин и мужчина.

Напомним, в Харьковской области возбудили уголовное дело из-за возможных пыток над младенцами.