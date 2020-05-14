У готелі Києва знайшли 46 немовлят для іноземців, народжених сурогатними матерями

Через закриття кордонів іноземні батьки не можуть забрати з України 46 немовлят, народжених від сурогатних мам.

Нині діти перебувають у київському готелі Венеція, йдеться у відео клініки репродуктивної медицини BioTex, яке знято для батьків зі США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших країн.

На кадрах видно, що усі 46 немовлят перебувають в одній кімнаті, деякі з них плачуть. Водночас працівники запевняють, що за дітьми добре стежать педіатри.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що системні послуги сурогатного материнства для іноземців є проблемою.

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Омбудсман застерігає, що в таких ситуаціях Україна не зможе захистити від порушень прав дітей.

Нагадаємо, керівники однієї з медичних клінік у Києві брали участь у злочинній схемі, метою якої був продаж новонароджених дітей за кордон.