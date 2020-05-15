В Киеве за сутки 56 человек заболели Covid-19. По состоянию на 15 мая в столице подтвердили 2 068 случаев коронавируса.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умер 1 человек.

Кто заболел:

27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;

19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;

10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

15 мая прирост заболевания за сутки составил 52 человека, а 13 мая 30 человек. Сейчас статистика заражений в сутки увеличивается.

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Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

В общем 4 473 пациента выздоровели после заражения Covid-19 и 476 человек умерли.