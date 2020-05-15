PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине количество зараженных Covid-19 выросло до 17 330, за сутки — 483

По состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

4 473 человека выздоровели после заражения Covid-19, в частности 1 163 медработника — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

476 пациентов умерли, из них 24 медик. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего в стране исследовали 211 614 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 842 пациента, из них 1 004 ребенка и 2 797 медработников. 225 человек нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

  • Винницкая область — 674 случая;
  • Волынская область — 582 случая;
  • Днепропетровская область — 791 случай;
  • Донецкая область — 121 случай;
  • Житомирская область — 538 случаев;
  • Закарпатская область — 816 случаев;
  • Запорожская область — 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
  • Кировоградская область — 437 случаев;
  • г. Киев — 2068 случаев;
  • Киевская область — 1094 случая;
  • Львовская область — 942 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 228 случаев;
  • Одесская область — 712 случаев;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровенская область — 1074 случая;
  • Сумская область — 158 случаев;
  • Тернопольская область — 1060 случаев;
  • Харьковская область — 757 случаев;
  • Херсонская область — 167 случаев;
  • Хмельницкая область — 222 случая;
  • Черновицкая область — 2600 случаев;
  • Черкасская область — 350 случаев;
  • Черниговская область — 96 случаев.

Коронавирус в Украине 15 мая 2020 - статистика МОЗ (КАРТА))

Напомним, вчера в Украине количество зараженных коронавирусом составляло до 16 847 человек. К слову, 14 мая в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх