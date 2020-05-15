По состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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4 473 человека выздоровели после заражения Covid-19, в частности 1 163 медработника — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

476 пациентов умерли, из них 24 медик. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего в стране исследовали 211 614 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 842 пациента, из них 1 004 ребенка и 2 797 медработников. 225 человек нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Винницкая область — 674 случая;

Волынская область — 582 случая;

Днепропетровская область — 791 случай;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 538 случаев;

Закарпатская область — 816 случаев;

Запорожская область — 356 случаев;

Ивано-Франковская область — 1188 случаев;

Кировоградская область — 437 случаев;

г. Киев — 2068 случаев;

Киевская область — 1094 случая;

Львовская область — 942 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

Одесская область — 712 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1074 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1060 случаев;

Харьковская область — 757 случаев;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 222 случая;

Черновицкая область — 2600 случаев;

Черкасская область — 350 случаев;

Черниговская область — 96 случаев.

Напомним, вчера в Украине количество зараженных коронавирусом составляло до 16 847 человек. К слову, 14 мая в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали, что количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев инфицирования.