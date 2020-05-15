У Києві за добу 56 осіб захворіли на Covid-19. Станом на 15 травня у столиці підтвердили 2 068 випадків коронавірусу.
Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За минулу добу в Києві від коронавірусу померла 1 людина.
Хто захворів:
- 27 жінок віком від 21 до 78 років;
- 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;
- 10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.
До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.
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Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.
Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.