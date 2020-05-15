PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

56 за добу: в Києві зростає статистика інфікованих Covid-19

У Києві за добу 56 осіб захворіли на Covid-19. Станом на 15 травня у столиці підтвердили 2 068 випадків коронавірусу.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві від коронавірусу померла 1 людина.

Хто захворів: 

  • 27 жінок віком від 21 до 78 років;
  • 19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;
  • 10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх