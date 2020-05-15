У Києві за добу 56 осіб захворіли на Covid-19. Станом на 15 травня у столиці підтвердили 2 068 випадків коронавірусу.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві від коронавірусу померла 1 людина.

Хто захворів:

27 жінок віком від 21 до 78 років;

19 чоловікiв віком від 30 до 80 років;

10 дітей: 2 дiвчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

15 травня приріст захворювання за добу становив 52 людини, а 13 травня 30 осіб. Наразі статистика інфікувань за добу зростає.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Нагадаємо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, за добу – 483.

Загалом 4 473 пацієнти одужали після зараження Covid-19 та 476 осіб померли.