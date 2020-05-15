Епифаний просит ввести адаптивный карантин для церкви

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний написал письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин.
Владыка призвал ввести адаптивные применения карантинных ограничений для церков.
— Написали с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций для адаптивного применения карантинных ограничений, — заявили в ПЦУ.
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Предложения базируются на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина нескольких европейских стран.
12 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабмин предложения по адаптации церквей к смягчению карантина.
Рекомендации Совета церквей:
- разрешить богослужения с обязательно одетыми средствами индивидуальной защиты с соблюдением социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих;
- не запрещать богослужения и религиозные обряды на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;
- не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах и на открытом воздухе при условии принятия мер;
- отменить требование самоизоляции для священников, достигших 60-летнего возраста;
- обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь посредством видеосвязи.
Как писали Факты ICTV, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.
В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.
Источник: ПЦУ