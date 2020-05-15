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Факты / Украина / Общество

Епифаний просит ввести адаптивный карантин для церкви

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний написал письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин.

Владыка призвал ввести адаптивные применения карантинных ограничений для церков.

— Написали с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций для адаптивного применения карантинных ограничений, — заявили в ПЦУ.

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Предложения базируются на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина нескольких европейских стран.

12 мая Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабмин предложения по адаптации церквей к смягчению карантина.

Рекомендации Совета церквей:

  • разрешить богослужения с обязательно одетыми средствами индивидуальной защиты с соблюдением социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих;
  • не запрещать богослужения и религиозные обряды на открытом воздухе при условии принятия мер по предотвращению скопления людей;
  • не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах и на открытом воздухе при условии принятия мер;
  • отменить требование самоизоляции для священников, достигших 60-летнего возраста;
  • обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь посредством видеосвязи.

Как писали Факты ICTV, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.

В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.

Источник: ПЦУ

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