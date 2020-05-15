Епіфаній просить запровадити адаптивний карантин для церкви

Митрополит Православної церкви України Епіфаній написав листа прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням послабити карантин.

Владика закликав ввести адаптивні застосування карантинних обмежень для церков.

– Написали з проханням у найближчий час розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо адаптивного застосування карантинних обмежень, – заявили в ПЦУ.

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Пропозиції базуються на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину кількох європейських країн.

12 травня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій надіслала до Кабміну пропозиції щодо адаптації церков до пом’якшення карантину.

Рекомендації Ради церков:

проведення богослужінь з обов’язково вдягнутими засобами індивідуального захисту для вірян з дотриманням соціальної дистанції та обробки антисептичними засобами поверхонь і рук присутніх;

не забороняти богослужіння та релігійні обряди на відкритому повітрі за умови вжиття заходів із запобігання скупченню людей;

не забороняти релігійні церемонії та обряди приватного характеру в храмах і на відкритому повітрі за умови вжиття заходів;

скасувати вимогу самоізоляції для священиків, які досягли 60-річного віку;

забезпечити можливість задоволення релігійних потреб осіб, які перебувають в установах соціального захисту і закладах, що надають паліативну допомогу за допомогою відеозв’язку.

Як писали Факти ICTV, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові №343.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Зокрема, дозволено ходити у парки, сквери, зони відпочинку, а також на дитячі та спортивні майданчики.

Джерело: ПЦУ