Эпицентр европейской вспышки коронавируса сейчас в Украине, России и Беларуси – ВОЗ

Эпицентр европейской вспышки коронавируса в настоящее время фиксируют на востоке, где растет число случаев инфицирования в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, европейские страны должны подготовиться ко второй более смертоносной волне коронавирусной инфекции зимой, потому что пандемия еще не закончилась.

Высокопоставленный чиновник ВОЗ сделал строгое предупреждение странам, начинающим ослаблять свои ограничения на карантин, заявив, что сейчас “время для подготовки, а не празднования”.

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Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что до второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

Источник: Daily Telegraph