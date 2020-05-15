Епіцентр європейського спалаху коронавірусу нині в Україні, Росії та Білорусі – ВООЗ

Епіцентр європейського спалаху коронавірусу нині фіксують на сході, де зростає кількість випадків інфікування в Росії, Україні, Білорусі та Казахстані.

Про це заявив голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге.

За його словами, європейські країни повинні підготуватися до другої більш смертоносної хвилі коронавірусної інфекції взимку, тому що пандемія ще не закінчилася.

Високопоставлений чиновник ВООЗ зробив суворе попередження країнам, які почали послаблювати свої обмеження на карантин, заявивши, що нині “час для підготовки, а не святкування”.

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Клюге зазначив, що друга хвиля епідемії коронавірусу може бути ускладнена тим, що співпаде за часом зі спалахом інших захворювань, наприклад, грипу або кору.

Нагадаємо, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що до другої хвилі коронавірусу українці повинні пройти масову вакцинацію від грипу.

Джерело: Daily Telegraph