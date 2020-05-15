Кіт Дейтон: що відомо про нового можливого посла США в Україні

Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

– Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні, – повідомляє Білий дім.

71-річнийКіт Дейтон нині очолює Центр імені Джорджа Маршалла в Німеччині, а також з листопада 2018 року є старшим радником з питань оборони США в Україні.

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До цього він був військовим аташе в посольстві у Росії.

Володіє російською та німецькою мовами.

Нагадаємо, колишня посол США в Україні Марі Йованович уклала контракт із видавництвом на написання мемуарів, в яких розповість про роботу в Україні.

Джерело: The White House