Киев ограничивает въезд грузовиков с 18 мая

С 18 мая въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу ограничат: утром с 7.00 до 10.00 и вечером — с 17.00 до 20.00.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. Мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию с просьбой усилить эту работу. Следовательно, с 18 мая ограничения будут действовать утром — с 7.00 до 10.00 и вечером — с 17.00 до 20.00, — сообщил Виталий Кличко.

По его словам, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы.

Строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Напомним, в Киеве за сутки 56 человек заболели Covid-19. По состоянию на 15 мая в столице подтвердили 2 068 случаев коронавируса.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.