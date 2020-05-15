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Факты / Украина / Общество

Киев ограничивает въезд грузовиков с 18 мая

С 18 мая въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу ограничат: утром с 7.00 до 10.00 и вечером — с 17.00 до 20.00.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта.

Мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию с просьбой усилить эту работу. Следовательно, с 18 мая ограничения будут действовать утром — с 7.00 до 10.00 и вечером — с 17.00 до 20.00, — сообщил Виталий Кличко.

По его словам, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы.

Строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

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Напомним, в Киеве за сутки 56 человек заболели Covid-19. По состоянию на 15 мая в столице подтвердили 2 068 случаев коронавируса.

В целом умерли 43 человека, однако 200 пациентов выздоровели.

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