Київ обмежує в’їзд вантажівок з 18 травня

З 18 травня в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в столицю обмежать: вранці з 7.00 до 10.00 та увечері – з 17.00 до 20.00.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в’їздом у столицю вантажного транспорту. Ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці – з 7.00 до 10.00 та ввечері – з 17.00 до 20.00, – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги столиці.

Суворе обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

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Нагадаємо, у Києві за добу 56 осіб захворіли на Covid-19. Станом на 15 травня у столиці підтвердили 2 068 випадків коронавірусу.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.