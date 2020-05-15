Метро в Киеве готово к запуску: Кличко показал, как работает подземка на карантине

Власти Киева готовы открыть метро, как только правительство позволит восстановить работу метрополитенов в стране.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, показав как метрополитен готовят к запуску.

— Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать.

Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры — замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие, — сказал мэр столицы.