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Факты / Украина / Общество

Метро в Киеве готово к запуску: Кличко показал, как работает подземка на карантине

Власти Киева готовы открыть метро, как только правительство позволит восстановить работу метрополитенов в стране.

Метро в Киеве готово к запуску: Кличко показал, как работает подземка на карантине

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, показав как метрополитен готовят к запуску.

— Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать.

Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры — замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие, — сказал мэр столицы.

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Также в Киеве начали работы по программе доступности на станциях Лукьяновская и Сырец.

— В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан, — сообщил мэр.

Виталий Кличко побывал на двух станциях метро и показал видео, как выглядит сегодня столичная подземка.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме после 22 мая. Однако это будет происходить постепенно.

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