Метро у Києві готове до запуску: Кличко показав, як працює підземка на карантині

Влада Києва готова відкрити метро, як тільки уряд дозволить відновити роботу метрополітенів у країні.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, показавши як метрополітен готують до запуску.
– Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити.
Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури – заміна рейок, шпал, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші, – сказав мер столиці.
Читайте: Транспорт, дитсадки та готелі: що запрацює після ослаблення карантину 22 травня
Також у Києві розпочали роботи за програмою доступності на станціях Лук’янівська та Сирець.
– Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян, – повідомив мер.
Віталій Кличко побував на двох станціях метро і показав відео, як виглядає сьогодні столична підземка.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це відбуватиметься поступово.