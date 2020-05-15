Метро у Києві готове до запуску: Кличко показав, як працює підземка на карантині

Влада Києва готова відкрити метро, як тільки уряд дозволить відновити роботу метрополітенів у країні.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, показавши як метрополітен готують до запуску.

– Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити.

Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури – заміна рейок, шпал, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші, – сказав мер столиці.