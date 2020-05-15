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Факти / Україна / Суспільство

Метро у Києві готове до запуску: Кличко показав, як працює підземка на карантині

Влада Києва готова відкрити метро, як тільки уряд дозволить відновити роботу метрополітенів у країні.

Метро у Києві готове до запуску: Кличко показав, як працює підземка на карантині

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, показавши як метрополітен готують до запуску.

– Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити.

Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури – заміна рейок, шпал, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші, – сказав мер столиці.

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Також у Києві розпочали роботи за програмою доступності на станціях Лук’янівська та Сирець.

– Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян, – повідомив мер.

Віталій Кличко побував на двох станціях метро і показав відео, як виглядає сьогодні столична підземка.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це відбуватиметься поступово.

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